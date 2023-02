Dehors, via libera alla proroga delle concessioni "Anni molto difficili, bel segnale dal governo"

Le concessioni per i dehors saranno prorogate fino alla fine dell’anno. L’emendamento ‘salva dehors’ è stato approvato nell’ambito del decreto Milleproroghe. Dunque, per lo meno fino a fine 2023, le attività potranno tirare un sospiro di sollievo. Sul tema, intervengono sia l’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni che l’assessore al Commercio, Matteo Fornasini. "Le attività commerciali sono state duramente colpite dalla pandemia – afferma Balboni –. Anche a Ferrara gli esercenti devono avere il diritto di lavorare e di risollevarsi dopo i danni economici dovuti al covid. Il Governo è al fianco di quei milioni di lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e liberi professionisti che costituiscono un asse portante dell’economia". Fornasini porta avanti una battaglia storia di Forza Italia, che si sta conducendo anche a Ferrara in un braccio di ferro istituzionale tra Comune e Soprintendenza. "Ancora una volta – scandisce – Forza Italia e governo aiutano imprenditori, commercianti, partite iva, artigiani duramente penalizzati dalla pandemia e dal caro energia".