Deiezioni canine, installati i cestini

La campagna ‘Ne abbiamo le scarpe piene’ nasce dall’esigenza di sensibilizzare i proprietari di animali da compagnia al rispetto dei luoghi pubblici, sviluppata grazie alla collaborazione tra il vicesindaco Alessandro Balboni, con delega all’Ambiente e al Decoro urbano, il gruppo Hera e l’associazione Tana Liberi Tutti. La campagna prevede l’installazione di cestini dedicati unicamente alla raccolta delle deiezioni canine nei luoghi più frequentati da animali e padroni, in particolare vicino ai bauletti erbosi, parchi e piste ciclabili. "Il nostro scopo – spiega Balboni – è stimolare i padroni a tenere un comportamento corretto e rispettoso di tutti, lasciando strade, marciapiedi e parchi come li hanno trovati". Sono una decina i cestini già installati in città e altri ne verranno installati nei prossimi mesi.