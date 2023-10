Delegazione ferrarese al villaggio di Roma

"La nuova manovra deve sostenere la competitività delle imprese agricole e della pesca per garantire la sovranità alimentare del Paese, ridurre la dipendenza dall’estero promuovendo filiere produttive 100% Made in Italy e raffreddando l’inflazione che pesa sui bilanci delle famiglie e delle imprese". È quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini all’inaugurazione del Villaggio contadino in riferimento alle richieste della principale organizzazione agricola europea. Al villaggio di Roma presente un nutrita delegazione di soci dall’Emilia-Romagna guidata dal Direttore regionale Marco Allaria Olivieri assieme ai direttori e ai presidenti provinciali, tra cui i vertici ferraresi Alessandro Visotti e Federico Fugaroli. Grande risalto ai temi della principale organizzazione agricola, sottolineati dal segretario generale Vincenzo Gesmundo e che si possono sintetizzare come "disturbo" nei confronti di chi mira a interessi particolari e non vuole il bene dei produttori agricoli e la salute dei consumatori.