Delegazione israeliana visita i servizi per l’infanzia

Si è conclusa ieri la settimana che ha visto l’accoglienza da parte dell’amministrazione comunale di Ferrara della delegazione dei formatori di Israele, promotori del Progetto Hope per portare avanti il percorso formativo sperimentale internazionale definito Hope Program” NDFA-Neuro Developmental Functional Approach. Promosso dalla Fondazione ’Maor Ben Zion’ con sede a Zurigo, il proficuo scambio dedicato ai servizi per l’infanzia del Comune di Ferrara è stato suggellato dall’impegno di accordo, approvato in Giunta , per proseguire con la collaborazione con la Fondazione che fa da riferimento per dare continuità al percorso di formazione e ricerca fra il Comune e la Fondazione. I formatori operativi a Ferrara sono stati la manager of Hope program Rina Neuman e i program mentors Rina Levine e Hany Feldman. La collaborazione proseguirà con l’obiettivo di massimizzare l’esperienza educativa dei bambini provenienti da tutti i contesti socio-economici, compresi quelli svantaggiati e con particolare attenzione alle condizioni di disabilità, sviluppando capacità comportamentali e di apprendimento nei primi anni di sviluppo del bambino. Tale progetto si concentra sull’adattamento del lavoro di routine delle scuole di infanzia alle esigenze individuali dei bambini affinché questi ricevano le esperienze e gli stimoli più importanti per l’avanzamento delle proprie capacità funzionali.