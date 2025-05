Delitti allo specchio, nuovo sold out di Roberta Bruzzone

’Delitti allo specchio’, oggi alle 21, al Teatro Nuovo. Dopo il sold out della scorsa stagione, torna, con un nuovo sold out, Roberta Bruzzone. Chiara Poggi e Meredith Kercher non si conoscevano e probabilmente, se avessero potuto evitare l’ineludibile destino di morte che le attendeva, a tradimento, in un giorno qualunque, non si sarebbero mai incontrate.

Eppure le vicende che le hanno viste coinvolte come vittime hanno davvero tanto in comune. Due storie e due inchieste per molti versi speculari, che si intersecano l’una nell’altra all’interno di un labirinto di specchi nel quale entrerà la dottoressa Roberta Bruzzone, con la competenza e l’occhio esperto della profiler, per fare chiarezza su due degli episodi più neri della cronaca del nostro Paese. Due casi giudiziari che hanno lasciato dietro di sé una scia di dubbi, che è giunto il momento di affrontare senza

