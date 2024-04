Delitti e paure nel libro di Renato Amà

Nella sala estense di palazzo Roverella, oggi alle 17 avrà luogo la presentazione della Trilogia del Labirinto: un thriller psicologico originale e coraggioso. Per il suo esordio letterario l’autore, Renato Amà , propone un viaggio nel labirinto delle nostra paure. Numerosi delitti sconvolgono la vita di una tranquilla cittadina della pianura padana, in cui personaggi femminili fanno perdere misteriosamente le loro tracce ; spetterà a un ex poliziotto intraprendente , dall’inquietante passato, il compito di cercarle. Tutto convergerà verso una avvincente Rocca ottocentesca, la cui torre svetta tra i colli di un paesino e al cui interno si trova un insidioso labirinto. Fascino del mistero e atmosfera sospesa del più classico dei noir sono gli ingredienti di una trilogia , in cui la sete di potere e alterne vicende umane si intrecciano in un ritmo scandito dalla perenne lotta fra bene e male. Se l’immagine del labirinto risulta centrale nella trilogia di Amà , costituendo un’allegoria della complessità del mondo, questa assurge a simbolo e metafora - come avviene nell’opera del grande Borges - per esprimere una riflessione su alcuni temi universali, quali il tempo, la morte, il dolore, la personalità umana, il suo sdoppiamento e la follia. Tutti aspetti fusi nel sentimento drammatico dell’unicità dell’esperienza individuale, in quel labirinto inestricabile di immaginazione e esperienza. La presentazione è affidata a Riccardo Modestino.