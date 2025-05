Delitti sul fiume con ’Boom’

Torna in scena oggi ‘Delitti sul fiume’, il fiore all’occhiello della Compagnia teatrale ferrarese ‘Boom’, che ha debuttato con questo spettacolo nel a marzo. La loro seconda apparizione sui palchi sarà questa sera alle 21 al Teatro Cortazar di Pontelagoscuro, ingresso a offerta libera. Lo spettacolo affronta il tema complesso della dura vita condotta dalla gente che viveva sulle sponde del Po nel secondo dopoguerra. In quelle zone, fra terra e acqua, che il regista Massimo Caselli immagina un carcere in cui sono rinchiusi criminali comuni e malviventi, persone del luogo, che si confrontano fra loro e confessano a un magistrato le loro vicende di vita.