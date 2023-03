Delitto Bergamini, la sorella in aula "Il procuratore Abbate voleva dicessi che Denis si era ucciso: allucinante"

di Cristina Rufini

Più di trentaquattro anni dopo la morte del fratello Denis, il 18 novembre 1989, Donata Bergamini ieri ce l’ha fatta a entrare in un’aula di giustizia, davanti alla Corte di Assise di Cosenza, per raccontare lo strazio vissuto da lei e dalla sua famiglia. Provata dagli anni che lei stessa 24 ore prima dell’udienza ha definito essere stati "un ergastolo giudiziario", ha ripercorso gli ultimi giorni prima del delitto del fratello, quando lo ha visto per l’ultima volta – cinque giorni prima - e tanti altri episodi di vita che dopo la morte sono stati letti sotto un’altra luce. Più debolema con la stessa grinta e voglia di avere giustizia, Donata ha risposte alle domande del del pm Primicerio, non dimenticando di evidenziare un passaggio essenziale del periodo successivo al delitto, quando, quattordici giorni dopo l’assassinio di Denis Bergamini – ricordiamo che il processo a Isabella Internò è per concorso in omicidio volontario – Donata viene convocata a Castrovillari, dall’allora procuratore Abbate, la cui fretta, diciamo così, di chiudere le indagini per suicidio ha segnato l’inchiesta giudiziaria per tre decenni. E ritardato di imboccare la strada che porta alla verità.

"Ricordo quel colloquio come qualcosa di allucinante – ha raccontato ieri Donata – era il 2 dicembre. Lui aveva fretta, mentre io ero scossa e venivo continuamente interrotta. Mi disse ’Allora, se suo fratello si fosse suicidato, lo avrebbe fatto per l’aborto, per la droga o per la Maserati?’. Gli risposi che mio fratello non si era affatto suicidato. E lui mi disse: ’E lo sappiamo, ma qui siamo in Calabria’". Agghiacciante. Ma la sete di giustizia di Donata e della sua famiglia – assisti dell’avvocato Fabio Anselmo – non ha permesso che una ricostruzione di comodo diventasse la realtà dei fatti. Donata ha poi raccontato un flashback dell’estate 1987, quando Isabella e Denis stavano insieme e lei era incinta di cinque mesi. "Voleva abortire – ha raccontato – nonostante noi la sconsigliassimo e in Italia non era più possibile. Denis era disposto a riconoscere il bambino ’però tuo fratello non mi vuole sposare’, mi disse lei. Stesso concetto ribadito dalla zia di Isabella, quella di Londra dove andò ad abortire, la quale mi disse: ’Isabella è giovane e deve studiare e poi suo fratello non la sposa. Da noi è un disonore, la deve portare all’altare’" Un disonore che andava cancellato con il sangue? E’ questo il movente del delitto, se davvero Isabella ha contribuito a ucciderlo? Si torna in aula venerdì 31 per proseguire con l’interrogatorio di Donata.