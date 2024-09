Delitto Bergamini, si torna in aula: cosa sta succedendo al processo 35 anni dopo

Cosenza, 30 settembre 2024 – Riprende questa mattina dopo una pausa di tre giorni la fase finale del processo per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore di Argenta in provincia di Ferrara, ucciso il 18 novembre 1989, a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza.

Donato Denis BergaminiIl processo 35 anni dopo la sua morte

Nell’udienza di questa mattina, parola ancora alla difesa di Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore morto e unica imputata, in concorso con ignoti, dell’omicidio premeditato di Bergamini. La procura di Castrovillari (procuratore capo Alessandro D’Alessio e pm Luca Primicerio) ha chiesto la condanna a 23 anni reclusione "per un delitto che meriterebbe l’ergastolo”, riconoscendola come la mandante, ma essendo trascorsi 35 anni e contando sul fatto che oggi l’imputata possa essere una persona diversa, hanno riconosciuto le attenuanti generiche.

Non ci sta la parte civile, rappresentata dagli avvocati Fabio Anselmo, Alessandra Pisa e Silvia Galeone, che nei due giorni di arringa hanno ripercorso le tappe della contorta e lunghissima vicenda giudiziaria e chiesto il massimo della pena, sottolineando che l’imputata non è affatto cambiata. Silente allora come oggi, salvo per continuare a sostenere la tesi del suicidio del calciatore. Massimo della pena che chiede anche Donata Bergamini, sorella del calciatore ucciso. “Non è cambiata...per niente. Mi aspetto Giustizia e il massimo della pena”, ha ribadito più volte nei giorni scorsi.

Oggi tocca ancora alla difesa dell’imputata, che nel primo giorno di arringa (avvocato Rossana Cribari) ha proseguito sulla tesi del suicidio di Bergamini, che è questa la verità che emerge e che siamo davanti a "un processo mediatico”, chiedendo alla Corte di non fare “lo stesso errore giudiziario commesso all’epoca con Enzo Tortora”.

Domani altra udienza, probabilmente l’ultima di questo processo durato tre anni e oltre sessanta udienze, per eventuali repliche delle parti e poi parola alla Corte di Assise, presieduta dal giudice Paola Lucente, che dovrà uscire da una camera di consiglio che non si annuncia breve con il verdetto. Trentacinque anni dopo l’omicidio.