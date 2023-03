Delitto Bergamini, udienza lampo con due testi

ARGENTA

Un’udienza lampo ha consentito di acquisire altre tre testimonianze al processo contro Isabella Internò, l’ex fidanzata di Donato Bergamini, oggi 53enne, la quale è accusata di aver concorso a uccidere il calciatore. In aula sono stati sentiti i fratelli Franco e Gino Chiappetta, imprenditori presilani. Il pm e le altre parti processuali hanno rivolto loro poche domande. I Chiappetta, secondo quanto ricostruito, la sera dell’omicidio avevano appuntamento per bere qualcosa insieme, ma Roberto Internò, un parente dell’imputata, non si presentò, perché impegnato a tragedia ormai avvenuta, ad accompagnare i genitori di Isabella a Roseto per riportare la figlia a casa. All’inizio, però, i due fratelli erano stati attenzionati dagli investigatori anche nell’ambito della caccia all’auto nera vista da Francesco Forte.

Altrettanto rapido è stato il racconto di Mario D’Ippolito, uno dei proprietari del "Garden" di Rende: il cinema in cui era radunata la squadra del Cosenza e che Denis abbandona per partire alla volta di Roseto Capo Spulico dopo aver prelevato Isabella da casa sua.