Delitto Buzzi a Ferrara: in campo un anatomo-patologo per ricostruire l'orrore

Un nuovo consulente medico legale per gettare luce sull’orrore del Big Town. È di ieri la nomina dell’anatomo-patologo Roberto Testi di Torino, professionista che affiancherà il medico legale Silvia Boni, già incaricata dalla procura di eseguire l’autopsia sul corpo della vittima dell’omicidio di via Bologna, il tatuatore 43enne Davide Buzzi, e gli accertamenti sulle ferite riportate dal sopravvissuto, il 21enne Lorenzo Piccinini. La scelta di un anatomo-patologo è legata alla necessità di analizzare i campioni repertati nel corso dell’autopsia e comprendere con esattezza quanti colpi abbia subito Buzzi e quale sia stato quello risultato fatale. Per saperlo bisognerà però attendere i risultati dei test affidati agli specialisti, analisi ancora in corso di svolgimento.

Nel frattempo, si lavora per arrivare al dissequestro del Big Town, il locale gestito da Mauro Di Gaetano, accusato insieme al padre Giuseppe dell’omicidio di Buzzi e del tentato omicidio di Piccinini (padre e figlio sono in carcere e non partecipano alla vita comune del penitenziario per ragioni di sicurezza legate al timore di possibili ritorsioni nei loro confronti). A quanto si apprende, le operazioni tecniche disposte dagli inquirenti all’interno del bar in cui si è consumata la lite sfociata nel sangue sono ormai conclusi. È verosimile quindi che, a breve, la procura possa emettere il nulla osta alla rimozione dei sigilli apposti subito dopo il delitto, avvenuto la sera del primo settembre. Nelle scorse settimane, il locale era stato anche oggetto di un raid vandalico a opera del fratello minore della vittima. In quell’occasione era stato strappato il nastro bianco e rosso che delimitava l’area esterna del Big Town ed era stata sfondata la vetrina.

Di recente il locale del delitto era stato anche al centro di un approfondito sopralluogo dei carabinieri del Ris di Parma, finalizzato a raccogliere tracce e impronte allo scopo di ricostruire con esattezza i contorni di quella notte di sangue.

