Delitto Buzzi, il processo. Di Gaetano in lacrime: "Non volevo uccidere"

"Chiedo scusa, non volevo uccidere Davide". Le lancette segnano mezzogiorno quando Mauro Di Gaetano – imputato insieme al padre Giuseppe per l’omicidio del 43enne Davide Buzzi e il ferimento del 22enne Lorenzo Piccinini avvenuti nel 2023 al Big Town di via Bologna – prende la parola davanti alla corte d’Assise. Da quel maledetto primo settembre, è la prima volta che parla. E lo fa dopo le dolorose testimonianze della madre e della sorellastra della vittima. Siede davanti ai giudici e, con voce rotta, si rivolge ai familiari di Buzzi. Sotto gli occhi, che in più occasioni si velano di lacrime, ha dei fogli scritti. Un po’ procede a memoria e un po’ legge, aggrappandosi a quelle righe sofferte. "La morte di Davide Buzzi – esordisce – mi ha distrutto. Io sto facendo di tutto per tenere insieme i pezzi, affrontandola ogni giorno e ogni notte. Sono consapevole delle mie azioni, non ero in me. Giuro – scandisce – che non volevo uccidere. Per questo la morte è così dolorosa da elaborare". Poi il filo del ragionamento vira sulle famiglie distrutte quella sera di settembre. Quella della vittima e la propria. "Non so cosa darei per poter portare indietro il tempo ed evitare sofferenza a tutti – prosegue asciugandosi le lacrime –. Vorrei poter fare qualcosa per alleviare il vostro dolore e il mio. Sono affranto e ritengo giusto che abbiate la possibilità di guardarmi in faccia". Di Gaetano afferma di non volersi nascondere dietro a fredde lettere – una peraltro già scritta al tribunale di Bologna –, perché "le scuse volevo porgerle di persona". Poi esprime il proprio dolore e la richiesta di perdono. "Chiedo scusa, non volevo uccidere Davide – ribadisce –. Io prego perché un giorno possiate trovare la forza di perdonarmi. Solo se voi troverete la pace, io potrò avere la mia. Al di là dell’esito di questo processo, sto già scontando una condanna portando questo peso nel cuore. Un fardello che sosterrò fino alla fine". Poi il pensiero alla figlioletta del 43enne. "Provo dolore nel sapere che una figlia crescerà senza suo padre – conclude –. Quando potrò lavorare, mi impegnerò per adempiere ai miei obblighi".

Le dichiarazioni spontanee di Di Gaetano arrivano alla fine di una mattinata dedicata all’audizione di consulenti e parti civili. La prima a relazionare davanti all’Assise è stata la tossicologa Francesca Righini. L’esperta riferisce in merito agli esami eseguiti sui campioni prelevati dalla salma della vittima. Dai test è emerso che Buzzi avesse assunto alcol e cocaina. Per quanto riguarda quest’ultima, secondo la tossicologa "si può ipotizzare una cronicità", aspetto che rischia di far sviluppare "effetti psicotizzanti". Tra le conseguenze, spiega ancora Righini, possono esserci linguaggio e comportamenti violenti o "riduzione della percezione degli stimoli dolorosi". La parola passa poi al genetista Matteo Fabbri, incaricato di esaminare alcune tracce biologiche sulla maglietta e sotto le unghie della vittima. Sulla t-shirt, "inzuppata di sangue", è emerso soltanto il profilo genetico di Buzzi. Anche l’esame dei margini ungueali ha isolato soltanto materiale genetico di Buzzi, conclusione che farebbe "escludere un’aggressione o un tentativo di difesa tale da determinare perdita di materiale genetico dell’oppositore". Rispondendo a una domanda, Fabbri si è infine soffermato su una abrasione sul volto di Mauro Di Gaetano. "Probabilmente – così il genetista – un colpo è stato inferto a Di Gaetano mentre si trovava nell’angolo cieco della telecamera (quella che ha ripreso il fatto di sangue, ndr): non si esclude un pugno o uno schiaffo". Su questo aspetto insistono i difensori dei Di Gaetano, gli avvocati Giulia Zerpelloni, Stefano Scafidi e Michele Ciaccia. "Nel video, prima del lancio delle bottiglie, si sente Buzzi dire ‘Dai, difenditi’ – spiegano i legali –. Non è però stato trascritto dai carabinieri. In quella fase di ‘trattativa’, mentre venivano chiamati i soccorsi, bisogna capire cosa ha scatenato l’inferno. Forse un’iniziativa difensiva? Un’aggressione c’è stata – proseguono –. Pensiamo dunque sia necessaria una perizia sull’audio, per permettere alla corte di valutare le intenzioni nel momento in cui si scatena la violenza".