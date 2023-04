Delitto Cenci, il dolore della madre "Altro compleanno senza Marcello"

Sabato Marcello Cenci avrebbe compiuto 38 anni. Il compleanno di un figlio che non c’è più e la coincidenza con le feste che tradizionalmente si trascorrono in famiglia sono una doppia mazzata per Roberta Previati, madre del giovane ucciso a Valencia la notte tra l’1 e il 2 luglio 2017 dall’ex amico di infanzia Eder Guidarelli Mattioli, ritenuto seminfermo di mente e condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione.

"Un altro compleanno senza Marcello, durante le feste è sempre difficile – racconta Previati –. In tanti mi hanno telefonato in questi giorni, in tanti si ricordano di lui. Anche gli amici della Spagna. Nonostante tutto, fa piacere sapere che non è stato dimenticato. E io non voglio che lo si dimentichi. Marcello c’è sempre, anche se non è più tra noi". Il profilo Facebook è lo strumento che Roberta utilizza di più per mantenere viva la memoria di un figlio che le è stato strappato in modo tanto brutale quanto assurdo. Alla vigilia del compleanno di Marcello si rivolgeva direttamente a lui tramite un breve post. "Vorrei solo stringerti, dirti tante cose che non ti ho detto, abbracciarti e rimproverarti per le volte che mi hai fatto arrabbiare – aveva scritto pochi giorni fa –. Non posso più. Posso solo amarti per sempre e per sempre tenerti stretto nel mio cuore".

Nel frattempo, Eder Guidarelli ha lasciato Ferrara. A quanto si apprende, già da qualche mese non è più detenuto tra le mura del carcere dell’Arginone. Dal luglio del 2022 è stato infatti trasferito in una struttura detentiva della Sardegna, Is Arenas. Lo spostamento sarebbe arrivato a seguito di una sua specifica richiesta.

La sentenza di condanna per Guidarelli è diventata definitiva nel maggio del 2021 con il verdetto della corte di Cassazione. Gli ermellini hanno ritenuto inammissibile il ricorso che era stato presentato dal procuratore generale della Corte d’Appello, confermando così la condanna a sedici anni di reclusione per Eder. Un delitto che – secondo quanto emerso al termine di tre gradi di giudizio – non è stato premeditato ed è stato segnato dai problemi psichiatrici di cui soffriva il responsabile, una situazione di delirio che ha inficiato la sua capacità di intendere e di volere. Guidarelli, lo ricordiamo, raggiunse l’ex amico a Valencia, lo attese nell’androne del suo palazzo e lo strangolò, per poi rientrare in Italia e consegnarsi ai carabinieri.

