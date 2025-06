Delitto del Big Town, l’udienza. Perizia psichiatrica sugli imputati. Il giallo dell’amico ‘misterioso’

Una perizia psichiatrica, una informatica, il giallo del cellulare di uno degli imputati e una persona misteriosa comparsa sulla scena del crimine ma di cui nessuno finora sapeva nulla. L’udienza di ieri del processo per l’omicidio del Big Town doveva essere una tappa rapida e fondamentalmente ‘tecnica’, finalizzata a chiudere l’istruttoria e a procedere poi, la volta successiva, alla discussione. In realtà si è dimostrata ricca di colpi scena e di nuovi elementi finora mai emersi.

Ma partiamo dalla fine. All’ora di pranzo la corte d’Assise – davanti alla quale il titolare del bar di via Bologna Mauro Di Gaetano e il padre Giuseppe sono imputati dell’omicidio del 43enne Davide Buzzi e del tentato omicidio del 23enne Lorenzo Piccinini – legge un’articolata ordinanza. Il documento dispone innanzitutto una perizia psichiatrica su padre e figlio. Lo scopo è quello di appurare se fossero capaci di intendere e di volere al momento del delitto, avvenuto tra le mura del locale la sera del primo settembre del 2023. Un passaggio ritenuto necessario alla luce di consulenze di parte evidentemente non troppo convincenti. I successivi passaggi (l’esame di un testimone finora mai sentito e una perizia informatica sul cellulare di Mauro Di Gaetano e su altri dispositivi elettronici) scaturiscono invece da quanto emerso nel corso dell’udienza.

Il giallo del cellulare. Durante il confronto tra le parti in merito ad alcune richieste istruttorie, è emerso un fatto inedito riguardante il telefonino di Di Gaetano figlio. Alla luce di ciò, la corte ha ritenuto necessario riascoltare l’imputato chiedendogli una serie di precisazioni, in particolare sulla possibilità di accedere a distanza alle immagini della telecamera di sorveglianza del locale che quella notte ha registrato il video dell’aggressione, diventato poi il fulcro di indagini e processo. Il primo elemento di novità è che Di Gaetano avrebbe tenuto il cellulare fino circa alle 6 del mattino del 2 settembre. "Potevo accedere alla telecamera da remoto – ha dichiarato –, ho scaricato il video su consiglio di un amico (il teste che ora dovrà essere sentito, ndr). Dal cellulare è possibile cancellare quello che è registrato sulla scheda della telecamera. Io sapevo di poterlo eliminare, ma ho deciso di scaricarlo e consegnarlo. Ero convinto che le immagini avrebbero dimostrato ciò che ho subito e che io e mio padre eravamo stati minacciati con rischio di morire". Su questo aspetto è stato risentito brevemente anche uno dei carabinieri che ha svolto le indagini, il quale ha riferito di non ricordare la presenza del video nella copia forense del cellulare dell’imputato né che Di Gaetano quella notte glielo avesse mostrato (non è escluso però che possa averlo fatto con altri militari). Tutti aspetti da chiarire, sui quali la perizia potrebbe fornire qualche certezza in più.

L’amico ‘misterioso’. Sempre durante il ‘supplemento’ di esame, Mauro Di Gaetano ha rivelato la presenza di un’ulteriore persona sul luogo del delitto, dettaglio finora mai emerso. Nemmeno dopo quattro interrogatori, come ha rimarcato la procura. L’imputato ha fatto il nome e cognome di un uomo. "È un mio amico – ha spiegato –, l’ho chiamato per avere supporto". Giunto sul posto, il soggetto avrebbe suggerito all’imputato di scaricare il video sullo smartphone. Non essendo mai stato sentito, la corte lo ha convocato per la prossima udienza (10 luglio), quando verrà ascoltato come testimone. Contestualmente verranno affidati gli incarichi ai tecnici scelti dai giudici per le perizie che dovrebbero fare luce sugli ultimi punti ancora in ombra dell’orrore del Big Town.