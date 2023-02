Caro Carlino,

in merito al trafiletto “Le Tempistiche” pubbilcato il giorno 9 febbraio 2023 sulla cronaca di Ferrara, desideriamo precisare quanto segue : le nostre considerazioni sui tempi del deposito della sentenza del caso Minguzzi derivano esclusivamente dai seguenti dati oggettivi: a fronte di una breve camera di consiglio ci saremmo aspettati il deposito delle motivazioni nel termine di novanta giorni inizialmente fissato dalla Corte. Il giorno 19 settembre 2022, invece, con sorpresa, apprendevamo della richiesta di proroga del termine presentata dal Presidente dell’Assise il 13 settembre 2022, di ulteriori novanta giorni, motivata dalla straordinaria complessità del processo. Circostanza da noi condivisa ma che strideva con la breve durata della camera di consiglio. Solamente allo scadere del differimento del termine siamo venuti poi a conoscenza delle problematiche di salute (delle quali lo stesso ci ha autorizzato a riferire) del Presidente della Corte insorte successivamente alla richiesta della proroga, che hanno comportato un ulteriore ritardo del quale ovviamente nulla si può dire. Questo solo al fine di precisare che la nostra sorpresa è riferita esclusivamente alla richiesta di proroga effettuata a settembre nella misura del termine massimo.

Luca Canella, Elisa Fabbri

e Paolo Cristofori

* * *

COSTI TROPPO ALTI

PER IL CONTO CORRENTE

Caro Carlino,

sono cliente della Cassa di risparmio di Ferrara, adesso BPER, dal 1970. In questi giorni ho ricevuto la documentazione delle spese sostenute per tenere un conto corrente. Secondo me spendo troppo per quel poco denaro che ho sul conto. Mi sono recato, prima però aver interpellato un impiegato di un’altra banca, alla BPER per potere avere un trattamento meno esoso, ma niente da fare. Avevo chiesto, ad una gentile impiegata, forse una delle poche, di avere subito un incontro con il responsabile (direttore) della banca, il quale a quanto pare, si rendeva irreperibile. Le avrei fatto perdere poco tempo, direttore. Adesso cosa ne pensa se tolgo il disturbo, dalla banca che lei dirige? Se adopera modi come questi anche con altri clienti, non soltanto il sottoscritto perdera’!

Giacomo Giorgi