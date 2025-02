Delitto Minguzzi, serve altro tempo. I periti chiedono un nuovo termine

Non sono bastati tre mesi di lavoro. Gli esperti hanno chiesto ai giudici della corte altro tempo ancora per risolvere il giallo che da quasi 38 anni aleggia sulla voce del telefonista. Ovvero dell’uomo misterioso che da una cabina del litorale ferrarese, chiese ai familiari del sequestrato un riscatto di 300 milioni di lire per liberare Pier Paolo Minguzzi, 21enne studente universitario di Alfonsine, figlio di imprenditori dell’ortofrutta e carabiniere di leva a Bosco Mesola, rapito e subito ucciso nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1987 mentre, in un periodo di licenza pasquale, rincasava dopo avere riaccompagnato la fidanzata. I suoi aguzzini lo avevano gettato nel Po di Volano legato a una pesante grata di metallo sradicata da un casolare abbandonato: il corpo era riaffiorato dalle limacciose acque l’uno maggio successivo. Ancora non lo sapeva nessuno: ma quando gli inquirenti, una volta individuata la cabina, decisero di organizzare una trappola, il telefonista inspiegabilmente non si presentò.

Ieri mattina, davanti alla corte d’assise d’appello di Bologna, i periti incaricati dal tribunale felsineo avrebbero dovuto illustrare le loro conclusioni su quella voce: e invece, alla luce di una richiesta di un nuovo termine di deposito del loro elaborato, l’udienza si è subito conclusa con un rinvio secco a fine marzo. In totale sono tre gli imputati per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere: tutti assolti in primo grado il 22 giugno 2022, dopo poco più di un’ora di camera di consiglio, "per non avere commesso il fatto" a fronte di altrettante richieste di ergastolo del pm Marilù Gattelli. Si tratta di due ex carabinieri al tempo in servizio alla caserma di Alfonsine: il 59enne Angelo del Dotto di Ascoli Piceno (avvocato Gianluca Silenzi) e il 58enne Orazio Tasca, originario di Gela ma da anni residente a Pavia (avvocato Luca Orsini). E dell’idraulico del paese: il 67enne Alfredo Tarroni (avvocato Andrea Maestri). Parte civile, oltre ai familiari del defunto, figura il nuovo sindacato carabinieri (Nsc) con l’avvocato Maria Grazia Russo. Nel tentativo di restituire una definitiva verità giudiziale al cold case Minguzzi, obbiettivo della corte bolognese è quello di capire se chi aveva realizzato le telefonate estorsive, possa o meno essere inquadrato in Tasca. Su questo fronte, la corte ha chiesto espressamente di indicare quali i criteri usati nell’analisi. Il nuovo presidente della sezione, il giudice Domenico Stigliano, nell’udienza del 17 ottobre scorso aveva invitato periti e consulenti di parte alla massima collaborazione e lealtà per raggiungere il fine ultimo comune: il perseguimento della verità. Le operazioni dei due periti erano iniziate a novembre.