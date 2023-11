"Delta antico, un futuro sereno per il museo"

Cornelio*

Poiché non sono ancora cessati gli echi relativi all’avvicendamento nella direzione del Museo Delta antico di Comacchio, ritengo inevitabile qualche considerazione. Come previsto, lo scorso 30 settembre ho concluso il mio incarico di direttore del Museo Delta antico di Comacchio, dopo sette anni d’impegno e attività dedicati al museo con entusiasmo e a titolo gratuito. Sette anni seguiti a quelli occorsi per la creazione del Museo cui ho partecipato concretamente, essendo parte del Comitato scientifico costituito per la sua realizzazione. Sono stati sette anni, durante i quali con la collaborazione del Comune - Assessorato alla cultura, del Personale di Cogetur e di quello Auser ho potuto organizzare eventi fortemente attrattivi per la frequentazione del Museo (si pensi alle oltre 1000 presenze registrate nel 2022 per i “Giovedì di Spina”), ma anche produrre iniziative finalizzate ad assicurare un futuro sereno all’Istituzione museale. A tale riguardo, fondamentale per il raggiungimento di prossimi scopi culturali finalizzati alla creazione di un sistema museale condiviso, desidero ricordare il riallacciamento dei rapporti con il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara fattivamente e reciprocamente collaborativi e la soluzione definitiva della vexata quaestio relativa ai “vasi contesi”. Venendo a oggi, pur lusingata e gratificata dagli apprezzamenti professionali che il Sottosegretario Sgarbi ha voluto rivolgermi, spontaneamente e pubblicamente – e che ringrazio –, cui fanno corona le tante manifestazioni di stima e affetto espresse da colleghi, amici e conoscenti comacchiesi e ferraresi – anch’esse oltre modo gradite – confesso di essere un po’ frastornata dal “clima “che ne è conseguito. Ciò detto, a tutti giunga il mio ringraziamento con gli auguri al Museo Delta antico- cui, come evidente, tengo molto, pur se già impegnata in altre coinvolgenti attività archeologiche-e, rinnovati, al nuovo direttore e a quelli che lo seguiranno nella guida di quello che è universalmente riconosciuto come uno dei musei archeologici più belli, moderni e aggiornati.

*ex direttrice Delta Antico