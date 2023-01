Delta del Po, Gava rassicura "In esame la gestione unica"

COMACCHIO

"Il Governo è disponibile a valutare la possibilità di un apposito incontro con i presidenti delle due Regioni coinvolte per esaminare le eventuali, ulteriori, istanze delle stesse riguardo un costruttivo confronto rispetto alla gestione unitaria del Delta del Po’. È questa la dichiarazione della vice ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava, riportata in una nota dal senatore Marco Croatti (M5S), che nei giorni scorsi aveva presentato un’interrogazione sull’istituzione di un parco naturale unico del Delta del Po. Croatti, ricordando come "da tempo il Movimento 5 Stelle si batte per l’istituzione di un parco nazionale unico del Po", ha accolto positivamente l’apertura da parte del Governo, "ma ora – prosegue - è necessario essere concreti, facendo partire un percorso di dialogo e confronto tra tutti gli enti coinvolti. Non si resti fermi alle buone intenzioni. I parchi naturali e del Delta del Po delle regioni Veneto ed Emilia-Romagna regionali interessano un’area importantissima che nel 2015 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento come riserva della biosfera del programma ‘Uomo e biosfera’ dell’Unesco con caratteristiche naturalistiche straordinarie e uniche. Un territorio che deve essere valorizzato e protetto anche per renderlo ancora più attrattivo a livello culturale e turistico. Questa area, proprio per le sue peculiarità, è infatti molto apprezzata da viaggiatori provenienti da ogni paese europeo e anche da altri continenti. Sono però necessarie risorse, strumenti e investimenti adeguati che le singole regioni non hanno la possibilità di reperire. Questo significa non riuscire ad affrontare in modo efficace le varie criticità che emergono sul territorio". Per questa ragione, secondo il Movimento 5 Stelle, "la forza e le sinergie che un parco nazionale unico del Delta del Po potrebbero creare, sarebbero fondamentali per la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e della biodiversità. In tal senso – conclude il senatore Croatti - come M5S continueremo politicamente a farci promotori di un confronto tra tutti gli enti coinvolti e a vigilare che l’apertura registrata dal governo porti risultati concreti". Dunque, da parte di Marco Croatti è stato favorevolmente colto il segnale di apertura da parte del Governo, che emerge dalle parole della vice ministro Vannia Gava che risposto alla sua interrogazione; ora, l’esponente del Movimento 5 Stelle, attende che parta un "vero percorso di dialogo e confronto con tutti gli enti coinvolti", rimarcando i benefici che deriverebbero da una gestione unitaria del Parco del Delta del Po: un tema di cui si discute da diverso tempo, sia a livello locale che regionale.

Valerio Franzoni