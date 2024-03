"Delta del Po, vera e propria opera d’arte. Il geoturismo è la svolta per un rilancio"

COMACCHIO

‘Il Delta del Po, un’opera d’arte della natura sempre più a rischio. Il geoturismo come strumento per ridurre la vulnerabilità del territorio’. È questo il titolo della tesi con cui Nicola Carli ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Geologiche, Georisorse e Territorio, presso l’Università degli Studi di Ferrara con il voto di 110 e lode. Ad aiutarlo nella stesura della tesi, oltre ai professori che lo hanno seguito nel percorso accademico, è stato l’amore per quel connubio tra terra e acqua che contraddistingue il territorio in cui vive e lavora. Infatti, da ben 17 anni è al ‘timone’ della motonave Dalì che dal porto di Porto Garibaldi porta turisti, e non solo, alla scoperta del Delta, delle sue Valli e delle sue ricchezze ambientali e culturali. Inoltre, parallelamente agli studi, negli ultimi tre anni ha portato avanti un reportage fotografico (in parte inserito nella tesi) per documentare e interpretare il fenomeno dell’erosione costiera, forte del percorso di studi sulla fotografia condotti all’Accademia di Milano.

Dottor Carli, cosa si intende per geoturismo?

"È un turismo che abbraccia tutte le sfaccettature di un territorio, le sue peculiarità di carattere geomorfologico, ambientale, storico-artistico, identitario e il rapporto che nel tempo si è stabilito tra uomo e natura".

Cosa ha scoperto attraverso la sua tesi?

"Attraverso un apposito metodo di calcolo a punteggio e pesi, è emerso che il Delta del Po ha un altissimo potenziale geoturistico dal valore inestimabile, dimostrando che con una buona gestione del territorio è possibile ridurre la vulnerabilità. Vede, il Delta vanta ricchezze ambientali, storico-artistico e ha sviluppato nel tempo una specifica economia basata su pesca, molluschicoltura, acquacoltura e vallicoltura".

E come può essere valorizzato?

"Facendolo conoscere in maniera efficace a chi lo vive e visita. Il punto di partenza è il territorio, in tutte le sue componenti: geologia, geomorfologia, gli interventi compiuti dall’uomo, archeologia, storia e aspetti socio economici. Il comportamento delle persone è fondamentale per migliorarlo".

Lei è un imprenditore nel settore turistico. Qual è stata la scintilla che l’ha spinta ad intraprendere il percorso di studi in Geologia?

"Nel corso delle escursioni in motonave, ho ospitato a bordo anche studiosi e geologi. Ascoltandoli, ho maturato il desiderio di conoscere meglio il luogo in cui vivo e lavoro. E per questo, dopo aver conseguito la laurea triennale nel 2015, ho deciso di riprendere nel 2021 con la magistrale con il percorso in Scienze Geologiche, Georisorse e Territorio, sempre presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara. Un percorso di studi che è stato particolarmente stimolante, anche grazie ai docenti".

Chi l’ha seguita nel percorso che ha portato alla stesura della tesi?

"I professori Dimitra Rapti e Riccardo Caputo, che non posso che ringraziare per avermi aiutato in questo percorso. Grazie a loro ho potuto approfondire diverse tematiche, alle quali ho unito la mia passione per la fotografia documentaristica: gli scatti di un reportage che ho realizzato per documentare fenomeni come erosione del litorale, quale conseguenza della subsidenza, sono entrati a far parte della tesi".

Come vede il suo futuro, dopo questo importante traguardo raggiunto?

"Mi potrà aprire nuove prospettive e un nuovo modo per proseguire la mia attività nelle escursioni in motonave: i nuovi aspetti che ho potuto approfondire saranno sicuramente un valore aggiunto che potrò trasmettere a coloro che parteciperanno alle visite".