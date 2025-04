Delta DiVino ai nastri di partenza. Sfilano 60 cantine e 120 etichette

Da giovedì a domenica, buon vino, sapori del territorio e cultura protagonisti nel centro storico di Comacchio. Torna l’appuntamento con l’evento Delta DiVino, alla terza edizione, curato dalla cooperativa Work and Belong con il sostegno del Comune di Comacchio e la collaborazione di Parco del Delta del Po, Consorzio Tutela Vini Doc - I Vini delle Sabbie, Ais Emilia, Strada dei Vini e dei Sapori, New Input Service, Spazio Marconi, e inserito quest’anno nella cornice di Festina Lente, progetto finanziato dal Ministero del Turismo. Tra luoghi storici dal grande fascino, saranno allestite quattro enoteche per la degustazione con l’accompagnamento dai sommelier di Ais: in degustazione ci saranno i prodotti di 60 cantine e 120 etichette, i vini delle sabbie del Bosco Eliceo tipici del territorio, i vini della regione Emilia Romagna e del Veneto. Le quattro esperienze saranno: "Rosa canina" (Vini giovani) e "Caprifoglio" (Vini di maturità) nelle due aree sul sagrato del Duomo; esperienza "Lillà" (Vini effervescenti) all’Antica pescheria e esperienza "Salicornia" (Vini del territorio) alla Manifattura dei Marinati. In ogni area si potranno acquistare i ticket. Stand dove gustare "cicchetti", tartine, pizzette e prodotti gastronomici da abbinare ai vini. Coinvolti nell’evento bar e vinerie. L’inaugurazione giovedì alle 16 alla Manifattura dei Marinati, con il talk "Vini Divini, Rinascimento a Comacchio. La nascita dei vini del Bosco Eliceo", condotto da Marisa Fontana, agronoma ed enologa, Annalisa Barison, agronoma, sommelier degustatore e relatrice Ais, e Sante Baldini, dirigente Coop Giulio Bellini, che racconteranno l’evoluzione di questi vini. In piazza XX Settembre alle 17.30 è previsto il taglio del nastro. Nelle giornate di festa non mancheranno il ‘Mercato DiVino’ dedicato all’artigianato e alle eccellenze enogastronomiche, la mostra ‘I vini delle Sabbie’ alla Manifattura dei Marinati con percorsi culturali guidati gratuiti alle 11.30 e alle 16, e le visite in vigna. E, al Sagrato del Duomo, i concerti musicali: il 1° maggio alle 17 "C’est si bon" con Ambra Bianchi e Alessandro Russo; il 2 maggio alle 17 si esibirà il trio "Italian lounge music" con Roberta Righi, Luca Longhini e Stefano Peretto; il 3 maggio alle 17, risuoneranno le note del duo Vocemusica con Roberta Righi e Stefano Caleffi, e il 4 maggio alle 15 chiuderà il duo Morrighan con Ambra Bianchi e Irene de Bartolo.

Valerio Franzoni