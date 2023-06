Delta e cambiamenti climatici "Uno studio per vincere le sfide del nostro ecosistema"

di Lauro Casoni

Giovedì 22 giugno dalle 14 si terrà a Palazzo Naselli Crispi l’evento "Delta del Po. Un ecosistema sociale" organizzato da Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, C.D.S Cultura OdV in collaborazione con Views - Festa dell’antropologia visuale nell’ambito della manifestazione "Aepocalisse. La crisi ecologica come sfida". L’appuntamento è stato presentato ieri a Palazzo Naselli Crispi e fa parte di un’attività di ricerca comune, finalizzata a studiare il Delta Padano dal punto di vista antropologico, anche in relazione con l’impatto dei cambiamenti climatici sulla società. "La collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara – ha spiegato il presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano Calderoni – è iniziata qualche mese fa e ha coinvolto gli studenti del corso di Antropologia culturale e della comunicazione, che hanno svolto una ricerca per capire come viene percepito il Consorzio dai cittadini che abitano nelle aree urbane, principalmente residenti a Ferrara. Gli studenti presenteranno la loro indagine conoscitiva e la sede del Consorzio diventerà la loro "aula" di esame, proprio perché abbiamo scelto di porci nella società come ente che si confronta e mette in discussione".

"Da ormai mezzo secolo la questione ecologica si è imposta come una priorità ineludibile – spiega Giuseppe Scandurra, responsabile dei "Laboratori studi urbani di Unife" – sia per l’agenda politica che per quella dell’opinione pubblica. L’obiettivo di questo incontro, il primo di una serie di iniziative frutto della collaborazione tra UniFe e Consorzio, è quello di raccontare, comprendere e ripensare il proprio tempo e il proprio territorio insieme a tutti gli attori che lo abitano". Ad affiancare gli studenti sono stati i volontari di C.D.S. Cultura in un percorso di collaborazione importante, sottolineato da Cinzia Bracci: "Per noi è la seconda esperienza con il dipartimento di studi umanistici e indirettamente con il Consorzio, che è adesso diventato committente della ricerca. In questi mesi abbiamo fatto da tutor ai gruppi di lavoro che hanno definito la percezione del Consorzio ‘dentro le mura’ cittadine rimanendo stupiti della scarsa conoscenza che i ferraresi hanno della bonifica". Nel corso dell’evento, alle 20.45 ci sarà la proiezione del film "Fortuna granda" che racconta uno spaccato della vita di alcuni giovani tra Goro e Gorino, alla presenza degli autori Alberto Gottardo e Francesca Sironi. L’accesso all’evento è libero e gratuito.