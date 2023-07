Delta, inaugurato il nuovo pronto soccorso

È stato inaugurato, ieri mattina, il nuovo Pronto Soccorso (Ps) dell’Ospedale del Delta. Un taglio del nastro preceduto dalla benedizione di don Stefano Gigli, alla presenza della direttrice generale Monica Calamai, l’assessore regionale Raffaele Donini, tanti direttori di strutture sanitari, amministratori locali e provinciali nonché autorità militari. Un Ps costato 2 milioni e 800mila euro, moderno ed innovativo "con tanta luce naturale che da sollievo – ha sottolineato il direttore attività tecniche Giovanni Peressotti – capace di fornire le migliori risposte, secondo la gravità del paziente. Ci sono dettagli ergonomici, porte automatiche di accesso, grandi vetrate per l’osservazione dei pazienti, tutto per rendere più umana l’assistenza".

La vera svolta è il cambio di modalità, ha evidenziato il direttore del Ps e Medicina d’Urgenza Daniele Cariani "non è più il paziente che deve spostarsi per farsi visitare dal medico, ma è quest’ultimo che va dal paziente con un’ottimizzazione del personale. Due percorsi separati uno per i codici gravi ed uno per quelli a bassa e media intensità, il 65% degli accessi al Ps". Un Ps, quello del Delta, che nei mesi estivi arriva ad una media di 100 - 120 accessi al giorno. Non solo. Con l’arrivo ai lidi dei turisti viene registrato un aumento del 50% di accessi. Pazienti di bassa intensità potranno essere gestisti, sotto il coordinamento del medico, direttamente da infermieri, che hanno effettuato uno specifico corso di formazione.

Claudio Balboni, direttore direzione medica dell’ospedale del Delta, ha voluto esprimere un ringraziamento "a tutto il personale del Ps che lo scorso 12 luglio si è trasferito, senza interrompere il servizio ed in piena stagione estiva, da quello provvisorio all’attuale moderna struttura". Creati locali attrezzati per i "codici rossi", l’espansione della camera "calda" e l’ampliamento degli spazi d’attesa, articolati per tipologia di utenti ed accompagnatori. Inoltre è stata rifatta la dotazione impiantistica. La direttrice Calamai ha sottolineato quanto sia importante il lavoro "degli straordinari professionisti delle strutture ospedaliere ferraresi".

L’assessore Donini ha detto "negli ultimi 15 anni, il governo ha tagliato i fondi alla sanità. Quindi faremo una proposta di legge affinché, lo stato destini al fondo sanitario regionale il 7,5% del Prodotto Interno Lordo, altrimenti le regioni avranno sempre maggiori problemi". Ha poi elogiato le innovazioni nate nella Regione, in campo sanitario, e come occorra non solo remunerare meglio i sanitari, ma dare loro condizioni di lavoro che esaudiscano le loro aspettative, il potenziamento delle eliambulanze per una maggiore tempestività negli interventi.

L’unico che ha evidenziato criticità è stato il sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli "I’ospedale del Delta era un faro della sanità pubblica garantiva cure di qualità a tutti i cittadini del territorio. Nel corso degli anni – ha affermato – abbiamo assistito al depauperamento dei suoi servizi. Rivolgo un appello affinché sia immediatamente ripristinato ogni servizio che è stato tolto". E ancora: "Non è una richiesta per me – conclude Bertarelli –, ma per l’intera cittadinanza costretta a diventare ’pendolare della sanità’, sottoposta a infinite liste di attesa e spesso costretta a rivolgersi alla sanità privata per potersi curare".

cla.casta.