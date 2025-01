Delta, nuovi strumenti per l’attività chirurgica

Sono conclusi i lavori di riqualificazione al blocco operatorio dell’ospedale del Delta di Lagosanto ed è ripresa regolarmente l’attività operatoria chirurgica. A darne notizia è l’Azienda Usl di Ferrara. L’intervento ha inoltre previsto la posa sperimentale di resina epossidica nella pre-sala e nella sala 4 di ortopedia, in sostituzione della tradizionale pavimentazione: "Ciò al fine di valutare, al termine delle necessarie verifiche – spiegano dall’Ausl –, l’opportunità di adottare la medesima soluzione anche per tutta la piastra chirurgica, superando così i frequenti danneggiamenti dei pavimenti ed i conseguenti regolari interventi di ripristino". Sempre nell’ottica di miglioramento della dotazione tecnologica, al Delta è stato recentemente acquisito un sistema operatorio in grado di soddisfare le esigenze multidisciplinari delle sale operatorie: "Si tratta di uno strumento tecnologico con meccanismi di ultimissima generazione, in grado di soddisfare le specialità".