Il Delta del Po conquista il giornale francese Le Figaro: “Affascinante”

Ferrara, 7 maggio 2025 – Eccezionale e affascinante. Queste le parole usate per descrivere il Delta del Po nel servizio uscito su Le Figaro, il quotidiano più importante e più letto online di Francia. L’articolo, dal titolo “In bici sul delta del Po: un itinerario bucolico fra Ferrara e Comacchio”, è uscito sull’edizione web del prestigioso quotidiano e porta la firma di Jean Tiffon. Il giornalista, infatti, ha partecipato dal 3 al 7 marzo a un tour didattico organizzato da Apt Servizzi Emilia-Romagna in collaborazione con Po Delta Tourism.

La pedalata nelle Valli di Comacchio, tra fenicotteri, aironi e magia

Il reporter di viaggi francesi ha pedalato nelle Valli di Comacchio, definendo l’Argine degli Angeli “la pista ciclabile più bella d’Italia" raccontando poi ai lettori la sua esperienza. "Lungo tutto il percorso - scrive - punteggiato da chiuse e casoni da pesca, si possono osservare migliaia di uccelli: fenicotteri ma anche gru, aironi, garzette, cormorani... Dopo una quindicina di chilometri verso le spiagge di Comacchio, ecco l'Argine degli Angeli, una stretta lingua di terra dove si pedala in mezzo alla laguna. Magico, soprattutto al tramonto".

Le altre bellezze viste durante il viaggio da Jean Tiffon

Nel suo articolo Jean Tiffon cita anche altri luoghi che nel suo viaggio lo hanno stupito grazie alle loro bellezze storiche e poetiche come Ferrara città del Rinascimento, Comacchio La Piccola Venezia, con il Museo del Delta Antico e le Delizie Estensi, con il castello fortificato di Mesola, senza dimenticare Goro e Gorino e l'Abbazia di Pomposa.

Assessora Frisoni: "Questo articolo è un invito a visitare il nostro splendido territorio"

"È un invito alla vacanza attiva, immersi nella natura, e alla scoperta di bellezze culturali di straordinario valore quello che Jean Tiffon fa sulla versione online del prestigioso Le Figaro -commenta l’Assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni - raccontando del Delta del Po emiliano, di Ferrara e Comacchio e dei territori che le circondano. Un racconto tra arte antica, paesaggi incontaminati e lunghe pedalate immersi in paesaggi mozzafiato. La bici è oggi più che mai la scelta migliore per andare alla scoperta dell’Emilia-Romagna e questo articolo inviterà sicuramente tanti, tra i milioni di lettori di Le Figaro, il quotidiano online più letto di Francia, a salire in sella, magari in compagnia della propria famiglia o insieme a un gruppo di amici, per vivere l’atmosfera unica del nostro Delta del Po”.