Delta Rock Week, gran finale ai lidi

È al rush finale la Delta Rock Week, la kermesse musicale in onore al concertone di Bruce Springsteen a Ferrara, che animerà la costa nel week-end, da oggi al 21 maggio. La manifestazione, alla sua prima edizione, vede la collaborazione tra Ascom Confcommercio, AsBalneari, Cesb, Civica Scuola musica di Comacchio, Comacchio Music Lab: il tutto coordinato dalla direzione artistica della Starman di Franco Casoni con il patrocinio del Comune di Comacchio. Il programma degli eventi musicali prevede, oggi alle 21, le esibizioni della band Ophidia al Bagno Panama di Porto Garibaldi, e dei Single Style al Marrakech di Lido di Spina. Domani alle 21, invece, si terrà il concerto ‘Beatles. Sulle orme dei Fab Four tra immagini e musica’ al teatro Berba dell’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi. Protagonista, sarà l’orchestra formata dagli studenti dei corsi di canto e strumento della Civica Scuola di Musica di Comacchio, accompagnati da alcuni insegnanti. Durante la serata verrà avviata una raccolta di fondi a favore della popolazioni della Romagna colpite dall’eccezionale ondata di maltempo. Infine domenica alle 17, in viale Carducci a Lido degli Estensi, dalla musica si passerà ad un omaggio alle due ruote con gli assi del motociclismo Samuele Cavalieri, Roberto Farinelli ed ancora Federico Luciani, Nicolas Tomasi e Giacomo Zannini. Si ricorda che l’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. Lo scorso fine settimana, invece, si è tenuto l’atteso contest tra barman di caratura internazionale in collaborazione con l’istituto alberghiero ‘Remo Brindisi’: si è aggiudicato il concorso Luciano Trevisani (Aibes) con il cocktail ‘Renegade’. In questo secondo week end proseguirà l’omaggio al mondo dell’arte con le sculture lignee di Enrico Menegatti situate accanto all’Abbazia di Pomposa.