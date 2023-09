’Delta Sup’, tra sport e inclusione

Tecnico della nazionale italiana di Sup, Simone Tugnoli Peron ha una grande attenzione per le persone con qualche difficoltà, coinvolgendo in questo sport del pagaiare in equilibrio su una tavola, continuativamente persone con disabilità. Un modo di navigare sul mare e nel lago che ha trovato una felice e positiva diffusione nei Lidi Comacchiesi, mentre nelle stagioni più fredde trovano spazio a Fiscaglia e Polesella. "Delta Sup è un’associazione sportiva iscritta alla Federazione Italiana Canoa Kayak presente nei lidi di Comacchio, soprattutto a Lido Volano, dal 2016 – spiega – e siamo molto attivi sia dal punto di vista della formazione che dell’attività agonistica. Dai nostri corsi, indirizzati soprattutto ai locali, nascono i campioni degli sport di Sup e Kayak di domani con già 3 convocazioni in nazionale". La loro gara annuale ad aprile "Spring Sup Race" è stata la prima gara internazionale in Italia con oltre 200 atleti da 20 nazioni diverse.