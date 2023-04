’Delta Vino’, cantine e buon cibo in vetrina

comacchio

Ha aperto ufficialmente le porte, la prima edizione di Delta Divino. Ieri, con la cerimonia del taglio del nastro affidata alla vice sindaco Maura Tomasi, ha preso il via alla kermesse che, sino a domani, celebrerà i vini delle Sabbie e le eccellenze enogastronomiche del territorio in un percorso che comprende degustazioni, masterclass, mostre, live painting, mercato e gastronomia nei luoghi simbolo della città: i Trepponti e l’Antica Pescheria, il Loggiato dei Cappuccini, la Manifattura dei Marinati e il sagrato della Cattedrale.

L’evento è promosso dal Comune di Comacchio, con la collaborazione del Parco del Delta del Po, Consorzio Tutela Vini Doc - I Vini delle Sabbie, Gal Delta 2000, AIS Emilia, Strada dei Vini e dei Sapori, e curato da Work and Belong assieme all’agenzia Tutti Frutti – GiovinBacco.

Alla Manifattura dei Marinati ci sarà lo stand gastronomico, sul sagrato del Duomo il mercato delle eccellenze enogastronomiche del Parco del Delta del Po, sotto il Loggiato dei Cappuccini le degustazioni di vini proposti da dodici cantine, e aperitivo all’Antica Pescheria.

Il programma odierno prevede, inoltre, alle 15.30 all’area libri sul sagrato del Duomo, la presentazione del libro ‘Terra Divina’ di Riccardo Corazza, introdotta dallo scrittore Marcello Simoni e moderata da Leonardo Romani. Alle 17, alla sala Fuochi della Manifattura dei Marinati vi sarà la masterclass su ‘I Vini delle Sabbie incontrano le Vongole del Delta’, in collaborazione con Copego Goro, e alle 19 l’incontro con gli artisti di ‘Made in Valley.

Domani alle 11, all’Antica Pescheria ci sarà lo show cooking con lo chef Tomas Marfella su riso e asparago del Delta (in collaborazione con Consorzio Riso del Delta IGP e Casa Mesola); alle 17 nella sala fuochi della Manifattura la masterclass su ‘I Vini delle Sabbie incontrano l’Asparago del Delta’ e alle 19 l’incontro con gli artisti di Made in Valley. Tutti gli eventi sono molto suggestivi e creati per aggregare il maggior numero di visitatori.

v.f.