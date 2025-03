’Democrazia e fraternità’ in sala. Profezia per un mondo di pace

Ac e Acli Ferrara promuovono il secondo appuntamento di riflessione sociopolitica. ’Democrazia e fraternita’, si terrà oggi, alle 15,30 a Ferrara. E’ organizzato da Azione Cattolica di Ferrara-Comacchio ed Acli Provinciali di Ferrara, con il supporto di Agesci, Masci, Pax Christi e Centro Cooperazione Uni.Fe.

Il primo incontro, incentrato sulla pace, è stato intenso e partecipato, ora si metterà un altro tassello parlando di ’Democrazia e fraternità: profezia di un mondo di pace’. In un mondo che sembra andare in direzione contraria, vogliamo accostare queste due parole: c’è spazio per la fraternità nei rapporti sociali e politici? Come vivere in modo diverso la democrazia, che sembra in declino? C’è un ruolo per cittadini e associazioni, sempre più schiacciati e in balia di poteri lontani?

Lo faremo con Italo Sandrini, vicepresidente nazionale delle Acli, già assessore a Verona nella giunta di Damiano Tommasi, e con Andrea Bonini, costituzionalista e coautore del libro ’Democrazia: la sfida della fraternità’, curato da Padre Francesco Occhetta (gesuita e segretario generale della Fondazione “Fratelli tutti”). L’incontro oggi, alle 15.30, nella parrocchia di San Giacomo in via Arginone a Ferrara.