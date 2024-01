Demolizione del ponte della Barchessa. La nuova struttura costerà un milione

È iniziato ieri l’abbattimento del Ponte della Barchessa lungo via Seminiato, a Sant’Apollinare di Copparo. Il ‘primo colpo’ per la demolizione dell’infrastruttura, chiusa per ragioni di sicurezza dal marzo 2019, è partito nel primo pomeriggio. Si tratta della prima fase dell’opera, per un costo complessivo di poco più di un milione di euro, affidata alla ditta Frantoio Fondovalle Srl di Montese, e che prevede la totale demolizione della struttura sul canale Leone e la sua ricostruzione nella stessa posizione. Le operazioni sono iniziate dopo gli esiti della bonifica precauzionale da ordigni esplosivi (come prescritto dalla normativa) e si protrarranno per qualche settimana.

Attraverso l’impiego di escavatori idraulici, dotati di martello, pinza e benna, la struttura sarà smantellata per il primo tratto di pertinenza del Comune di Copparo; a seguire, l’attrezzatura sarà spostata sulla riva opposta e sarà aggredito il tratto nel Comune di Jolanda di Savoia. L’infrastruttura, infatti, sorge al confine tra i due territori comunali che ne condividono la competenza e hanno sottoscritto un’apposita convenzione. I detriti derivanti dalla demolizione verranno ridotti per agevolarne il trasporto e lo smaltimento. Successivamente saranno preparati i piani per la realizzazione dei pali di fondazione delle spalle e sarà in quel momento che prenderà il via la costruzione della nuova struttura. Il nuovo ponte a tre campate, con il mantenimento dei sottoservizi già presenti nell’attuale, sarà capace di sostenere un traffico a doppio senso di marcia e a percorrenza continua, con un carico massimo di 50 tonnellate, e sarà dotato di tutti i sistemi a garanzia della sicurezza stradale. Si tratta di un elemento importante, considerando che si tratta di un’infrastruttura che viene impiegata non solo dai residenti, ma anche dalle imprese che insistono nella zona. Come detto, l’intervento ammonta a poco più di un milione di euro, in parte con un contributo ricevuto dalla Regione, e in parte dai Comuni di Copparo e Jolanda di Savoia.

Valerio Franzoni