’Denis 18.11.89’, il film in uscita mercoledì

Uscirà nei prossimi giorni nelle sale cinematografiche, a poco più di un mese dalla sentenza di primo grado del processo sulla morte di Denis Bergamini il cortometraggio-documentario ’Denis – 18.11.89’ del regista cosentino Francesco Gallo. Mentre mercoledì prossimo a Cosenza è in programma la prima proiezione ufficiale, e al Cinema Citrigno e sarà presente Donata Bergamini, la sorella di Denis. Una iniziativa organizza da tempo per i 35 anni dalla scomparsa dell’ex calciatore rossoblù. La proiezione si inserisce nella Sezione Off dedicata alle opere fuori concorso del festival ’La Primavera del cinema italiano’.

Alla ’prima’ mercoledì saranno presenti, oltre al regista e ad alcuni attori, anche alcuni ex compagni di squadra di Bergamini nei suoi anni a Cosenza: tra i quali Gigi Simoni e Michele Padovano che erano presenti anche alla lettura della sentenza di condanna per la morte del ’loro’ Denis, il primo ottobre scorso. L’ingresso avrà un costo simbolico di 5 euro e parte del ricavato sarà devoluto all’associazione di beneficenza ’La Terra di Piero’. "Il cortometraggio-documentario, benché sia solo di 15 minuti, ha richiesto tre anni di lavoro", ha spiegato nei giorni scorsi il regista in un’intervista al ’Corriere di Calabria’. Che poi ha aggiunto alcune anticipazioni sul cast di cui fanno parte, tra gli altri, l’attrice emiliana Chiara Gatti che veste i panni di Donata. Guglielmo Favilla è il suo ex marito, mentre il cosentino Carmelo Giordano è Domizio Bergamini. Il cortometraggio è incentrato sul delitto e sui momenti immediatamente successivi.