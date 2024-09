"Denis, così la famiglia Internò costruì l’alibi"

"Sono contenta dell’arringa dei miei avvocati, che ringrazio insieme agli inquirenti per il loro grande lavoro di ricerca della verità". Donata Bergamini sa che c’è ancora un pezzo di strada da affrontare per arrivare alla verità sulla morte del fratello, il calciatore Denis, ucciso il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. E sa che è ancora tutta in salita. Ma ci ha tenuto a spendere qualche parola al termine della due giorni di discussione dei suoi legali, gli avvocati Fabio Anselmo, Alessandra Pisa e Silvia Galeone. Arringa, quella della parte civile, che ha seguito l’articolata requisitoria della procura, culminata con la richiesta di condanna a ventitré anni di reclusione dell’unica imputata per omicidio premeditato, l’ex fidanzata di Denis, Isabella Internò. Imputata che anche ieri ha scelto di non essere presente in corte d’Assise. Un’assenza che non ha scalfito il coraggio di Donata. "Non provo odio per lei – ha detto –. Qualsiasi suo atteggiamento ormai mi lascia indifferente. Non credo sia cambiata – aggiunge riferendosi a un passaggio delle conclusioni della procura –, e questo è l’unico aspetto sul quale non concordo con i pubblici ministeri. Se fosse cambiata, quando nel 2017 ha appreso dell’esito dell’autopsia si sarebbe avvicinata alla giustizia, magari sottoponendosi a interrogatorio. Invece non ha fatto nulla, non ha sentito il bisogno di dire la verità". Le ultime parole in attesa del verdetto (tra lunedì e martedì sono attesi l’arringa della difesa dell’imputata e la sentenza), sono di gratitudine per i suoi difensori. "Sono contenta della loro arringa, molto sentita anche da parte mia – ha concluso –. Un lavoro accurato, nel quale è stato messo in evidenza ciò che sosteniamo sin dall’inizio".

L’udienza. Dopo l’avvocato Fabio Anselmo, è toccato ieri alle colleghe Alessandra Pisa e Silvia Galeone. L’intervento dell’avvocato Pisa ha riguardato due punti: il primo, il comportamento di Internò subito dopo la morte dell’ex calciatore del Cosenza, il secondo alcuni aspetti medico legali. Secondo Pisa l’intento dell’imputata era quello di "riprendersi l’immagine che Bergamini le aveva tolto, ossia l’immagine di lei come sposa e compagna". Nel momento in cui Denis muore, sostiene il legale, Isabella si riappropria di quello status che Denis, lasciandola, le aveva tolto. L’avvocato Galeone ha ricostruito invece quello che, a suo dire, è il falso alibi che si crea la famiglia Internò per il pomeriggio del 18 novembre 1989. Sono diversi i soggetti coinvolti, i genitori di Isabella, Concetta Tenuta e Francesco Internò, il fratello di quest’ultimo Alfredo con sua moglie, i quattro figli della coppia, Roberto, Dino Pippo, Loredana e Giuliana Internò, con i rispetti consorti o compagni. Con ruoli e funzioni diversi, tutti coinvolti, secondo l’accusa, nella costruzione di un alibi falso per nascondere la verità.

Federico Malavasi