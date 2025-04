Dentro l’arte di Mucha e Boldini. La mostra per bimbi e famiglie

In occasione dell’apertura delle mostre Alphonse Mucha e Giovanni Boldini, palazzo dei Diamanti presenta alle scuole e alle famiglie alcune proposte educative ispirate ai capolavori di due protagonisti dell’arte europea tra Otto e Novecento, straordinari cantori della bellezza femminile in quell’effervescente stagione ricordata come Belle Époque. La monografica di Mucha, associata a una selezione di opere di Boldini provenienti dal museo ferrarese a lui dedicato, è un’occasione per far conoscere ai ragazzi le molteplici declinazioni che la creazione artistica ha assunto alle soglie della modernità – dalla pittura al manifesto al design.

‘Dentro l’opera’, il primo appuntamento dedicato alle famiglie con ragazze e ragazzi tra i 6 e i 11 anni, si terrà oggi alle 17.30: la Parigi di fine Ottocento e inizio Novecento è lo scenario sfavillante in cui Giovanni Boldini e Alphonse Mucha ambientano le figure femminili protagoniste delle loro opere. Donne reali le cui storie si intrecciano al mito, dando vita a nuovi immaginari. In laboratorio i grandi manifesti di Mucha, raffiguranti le stagioni, le allegorie e le arti, diventano scenari per originali tableaux vivant. Attraverso l’utilizzo di oggetti, accessori, stoffe e la scelta di pose e gesti differenti, le bambine e i bambini potranno mettere in scena i miti della contemporaneità.