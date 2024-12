Denunce e segnalazioni nel weekend per uso di droga

Un uomo straniero, controllato a bordo di un’autovettura con altri connazionali, a Lido di Volano, nel corso di un controllo stradale ha mostrato ai carabinieri un permesso di soggiorno ormai scaduto.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti nella caserma Scantamburlo di Comacchio, dove è emerso che l’uomo era già stato segnalato poiché irregolare sul territorio nazionale.

Per lui è dunque scattata una denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria, estense nonché la notifica del provvedimento di espulsione emesso dalla Questura che lo obbliga a lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni.

Una donna è stata invece controllata alla guida della sua autovettura a Comacchio sulla Romea e dopo il rituale controllo della patente e del libretto, è stata sottoposta ad accertamento con l’etilometro, risultando con un tasso oltre la soglia consentita. Il veicolo è stato posto a sequestro. Infine, due giovani di Comacchio sono stati sorpresi durante un controllo in strada a Porto Garibaldi con una dose di cocaina. Entrambi ne hanno rivendicato la proprietà e dunque sono stati segnalati alla Prefettura di Ferrara come assuntori abituali di sostanze stupefacente. La droga è stata posta a sequestro amministrativo per le analisi.

re. fe.