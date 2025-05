Denuncia ed espulsione. Straniero irregolare in monopattino senza casco

Un normale controllo per mancato uso del casco su un monopattino si è trasformato in un’operazione che ha portato alla denuncia e all’espulsione di un cittadino nigeriano risultato irregolare sul territorio nazionale. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Cisterna del Follo, quando una pattuglia della polizia locale ha notato un uomo che circolava su un monopattino elettrico senza il casco protettivo, obbligatorio.

Fermato per la contestazione, l’uomo di 38 anni e residente a Ferrara, ha presentato una copia di un permesso di soggiorno per asilo scaduto nel 2022. Dopo la sanzione per la violazione stradale, gli agenti hanno approfondito il controllo procedendo al fotosegnalamento, necessario anche a verificare la sua legittimità a stare in Italia.

Dagli accertamenti dattiloscopici e dal successivo riscontro con l’Ufficio immigrazione, è emerso che il permesso di soggiorno dell’uomo era scaduto e non era stata presentata alcuna richiesta di rinnovo. A seguito delle verifiche, il prefetto ha emesso un decreto di espulsione. Contestualmente, il questore ha emesso un ordine di lasciare il territorio entro sette giorni. L’uomo è stato infine denunciato.