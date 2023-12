"Denunciare ogni violenza"

È Marianna Tanese la "più bella d’Italia", vincitrice della finale del concorso di bellezza di Michele Gabelli che si è svolta a San Secondo Parmense presso ’Glamour mia boutique’ il 10 dicembre. "Sono davvero felicissima - così la vincitrice -, come il 18 novembre quando ho vinto il titolo in ex aequo ‘La ragazza di best talent’ a Padova, arrivando quindi alla finale che si terrà il 23 dicembre e che sarà anche trasmessa su Canale Italia alle 21". "Ho avuto anche l’onore - continua Marianna Tanese - di vincere la finale de ‘La bella emiliana’ il 26 novembre, ottenendo il titolo di ‘La Bella Emilana Wedding Day Girl’. Tanese è stata poi eletta Miss prima classificata al concorso ‘Lady Virginia’, contro la violenza sulle donne, accedendo alla finale. Secondo Marianna Tanese: "L’amore vero, chi ti vuole bene, non ti fa appassire. Sono contro la violenza in ogni forma: verbale, fisica e psicologica, ma soprattutto ritengo che quando una donna dice no debba essere no". Tanese racconta di essere stata lei stessa vittima di violenza: "Bisogna denunciare - sostiene la ragazza - e non farla passare liscia a chi compie queste azioni e soprattutto bisogna sempre voler bene a se stesse".

Lucia Bianchini