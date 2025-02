Comacchio, denunciato giovane per guida in stato di ebbrezza e segnalazioni per droga

Comacchio (Ferrara), 4 febbraio 2025 – Un fine settimana di sanzioni sui lidi comacchiesi e nel territorio di Goro. I carabinieri della compagnia di Comacchio che accertato violazioni in materia di codice della strada e possesso di stupefacenti.

Fermato un giovane per guida in stato di ebbrezza

Nel dettaglio delle operazioni nel Ferrarese, a Comacchio, durante un controllo stradale, un giovane è stato fermato alla guida della sua autovettura e dopo la rituale verifica della patente e libretto, è stato sottoposto ad accertamenti con l’etilometro, risultando positivo con un tasso oltre la soglia consentita. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica al Tribunale di Ferrara con patente ritirata e il veicolo affidato ad altra persona idonea alla guida.

I controlli sui lidi comacchiesi

Nella zona di Lido Scacchi, una 26enne controllata a bordo di un veicolo, quale passeggera, è stata trovata in possesso di un involucro contenente oltre un grammo di hashish, tenuto all’interno della propria borsa. A Porto Garibaldi, invece, un 29enne del posto, controllato a piedi in via Nino Bonnet, è stato sorpreso con una dose di hashish, che ha dichiarato essere per uso personale.

Un altro fermo per droga a Goro

I carabinieri nel Comune di Goro hanno fermato un 32enne, il quale si trovava a piedi vicino alla propria abitazione ed è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.

Il sequestro della droga

Tutte le sostanze stupefacenti, requisiste tra i lidi comacchiesi e a Goro, sono state poste sotto sequestro amministrativo e segnalati alle autorità giudiziarie e amministrative competenti.