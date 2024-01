Deportato in un lager: "Nessun indennizzo a mio papà. La motivazione: non era finito in un campo di sterminio"

Aveva 32 anni e il grembiule magari un po’ macchiato di segatura e vernice quando quell’ufficale tedesco entrò – la divisa incuteva paura – nella falegnameria Fratelli Cotti, a Ferrara. "Gli chiesero la tessera del Fascismo, mio padre disse senza piegare la testa che la tessera del partito non l’aveva e non l’avrebbe presa. Si rifiutò", racconta Antonella, insegnante in una scuola dell’infanzia, figlia di Altero Bianchini, arrestato un giorno di primavera del 1944, deportato il primo maggio nel lager 5 Stuber7/2 di Villach in Austria dove rimase fino al 30 maggio del 1945. Quando tornò a casa, per raccontare alla figlia quello che era successo oltre il filo spinato, la sera in cucina, ancora la tovaglia sulla tavola. L’altro giorno, una mattina nella Sala Estense, Antonella un po’ commossa ha ritirato per suo padre – morto nel 2003 – la medaglia d’onore del presidente della Repubblica, tributo agli internati militari e civili ferraresi nei campi nazisti. "Era orgoglioso di aver fatto quella scelta, questa medaglia un po’ compensa quel riconoscimento che non ha avuto mai. L’indennizzo per la prigionia. La risposta ci arrivò nel 2001 dalla commissione internazionale per le migrazioni con sede a Ginevra, in Svizzera. In un foglio, con numero di pratica e bollo, scrivono che il governo tedesco riconosce l’indennizzo solo a chi è stato detenuto in un campo di sterminio". Il padre quell’anno di prigionia l’aveva ’trascorso’ in un campo di lavoro, dizione che suona un po’ come una beffa della storia. "Ci scrissero – riprende – che potevamo fare ricorso, se avessimo ritenuto non corretta la decisione. Decidemmo di fermarci lì, la pratica è finita in un cassetto. Per mio padre fu un grande dolore, da quel giorno cambiò, il suo morale cambiò. Credo che abbia influito, a quell’eta, sulla sua morte". Del padre Antonella ha conservato il ricordo e, gelosamente in una scatola, anche le lettere che dal campo di concentramento scriveva alla madre. "Sono bellissime. Le diceva, certo per tranquillizzarla, che non veniva trattato male, che con lui c’erano altri prigionieri di Pontelagoscuro, di Portomaggiore. Ed era lui a preoccuparsi per lei, la sua Rosina". Mentre era chiuso nel campo di concentramento venne a sapere che avevano bombardato Pontelagoscuro, dove abitava la famiglia. La mamma era sfollata, era stata accolta da parenti. Lui voleva sapere e lei rispondeva. Mia madre non sapeva scrivere, altri tempi, e così si affidava ad una persona che ne aveva fatto un mestiere. Le lettere sembrano un quadro, una grafia bellissima". "Decisione sulla domanda presentata per lavoro in condizioni di schiavitù o per lavoro forzato", si legge in testa alla risposta della commissione. "Per lui così fiero, una beffa", racconta, la medaglia d’onore stretta tra le mani.