Deportato nel lager, medaglia d’onore a Wagner Trevisani

Anche un ostellatese è stato premiato in occasione della ricorrenza della Giornata della memoria, ricorrenza che si è svolta nella pinacoteca di Ferrara alla presenza del prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri e delle massime autorità civili e militari. In questa occasione sono state consegnate ai familiari discendenti le medaglie d’onore del presidente della Repubblica alla memoria dei cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti. Tra questi cittadini è stato insignito della medaglia anche l’ostellatese Wagner Trevisani. La medaglia è stata ritirata dal figlio Valerio Trevisani. "È stato un momento di grande commozione e un grande onore per me in rappresentanza di tutta la comunità di Ostellato", chiosa il sindaco Elena Rossi. La medaglia d’onore viene concessa ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale, che abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, nonché ai familiari dei deceduti.