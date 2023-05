Deposito tra le fiamme nell’azienda agricola

Un tappeto di fuoco, probabilmente scoccato da una scintilla tra i piumini in prossimità del Bosco della Panfilia, ha interessato ieri pomeriggio, alle 17, una parte dell’azienda agricola Fenapi, di Luigi Fenati, ex presidente della fondazione Navarra e oggi membro del direttivo provinciale di Confagricoltura. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cento e dei volontari di Bondeno ha evitato il peggio. Le cause, che sembrano accidentali, sono ancora in corso di accertamento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di fiamme che erano diventate altissime, sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti e la polizia locale dell’Alto Ferrarese. E’ andato in fiamme ed è stato resa completamente inagibile dal fuoco, un piccolo fienile, già danneggiata dal terremoto del 2012. Sono state poi intaccate cisterne di vetroresina e soprattutto sono andate in fiamme rotoballe e compost. L’intervento dei pompieri, allertato dai titolari, è riuscito a circoscrivere l’incendio nell’area cortiliva. L’azienda infatti, che ha un grande frutteto e molte pertinenze, grazie al lavoro incessante dei vigili del fuoco, partito dalla segnalazione degli stessi titolari, ha potuto contenere i danni al piccolo ‘fienile’ di pertinenza, ad alcune rotoballe, alle cisterne e a compost. A poco più di cento metri di distanza si trova la scuola. E’ stato salvato il grande frutteto che è il fiore all’occhiello dell’azienda e soprattutto la casa vicina dove risiedono alcuni dipendenti. "Ringrazio i vigili del fuoco per la rapidità dell’intervento e il lavoro che hanno svolto – dice Luigi Fenati, titolare dell’azienda –. Grazie a loro, l’incendio è stato circoscritto all’area cortiliva. Sono intervenuti tempestivamente evitando il peggio".

Claudia Fortini