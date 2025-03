Depuratore Cadf, avviati i lavori di manutenzione degli impianti

Sono iniziati questo mese i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti elettrici della sezione drenaggi del depuratore di Comacchio. Il progetto, che prevede una spesa di 200mila euro, rientra nel piano di ammodernamento e miglioramento della funzionalità dell’impianto di depurazione, che svolge un ruolo strategico nella gestione del servizio idrico integrato gestito dalla società Cadf. Il depuratore di Comacchio, ad oggi, tratta i reflui urbani dei sette lidi di Comacchio, delle frazioni di Manara, San Giuseppe, Parco del Sole-Scacchi e del capoluogo. La forte fluttuazione della domanda, che va dai circa 25mila abitanti residenti del periodo invernale fino alle punte di 180mila abitanti del periodo estivo, richiede quindi un altissimo livello di efficienza dell’impianto, per poter garantire la continuità e la qualità del servizio. Oltre ai vari interventi di efficientamento in corso nel depuratore, anche grazie ai fondi Pnrr, si aggiunge quindi anche questo specifico progetto che prevede il l’efficientamento energetico della sezione drenaggi, punto fondamentale del depuratore, che influisce in modo decisivo su tutto il processo chimico fisico e trattamento fanghi. La conclusione dei lavori è prevista per il mese di giugno. Nei giorni scorsi, la stessa società Cadf ha fornito anche i numeri del 2024 riguardo l’impegno nel miglioramento infrastrutturale. Sono stati 3.098 gli interventi di manutenzione per l’ammodernamento delle infrastrutture; 1.563 sopralluoghi per rispondere alle segnalazioni dei cittadini, mentre 20.315 sono state le dedicate al potenziamento del sistema idrico.