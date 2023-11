Depuratore Cadf. Nuove coperture anti odore

Proseguono gli investimenti previsti dalla società Cadf sull’impianto di depurazione di Comacchio, allo scopo di migliorare i manufatti presenti. Sono, infatti, previste opere di ripristino degli ispessitori fanghi del depuratore di Comacchio e conseguente installazione di coperture anti-odore. Il pre-ispessitore ed il post-ispessitore dei fanghi sono due manufatti in cemento armato circolari di diametro circa 11 metri e con profondità di circa 5 metri, inseriti all’interno della filiera depurativa e più precisamente all’interno del trattamento dei fanghi. Le vasche, a causa del tipo di liquame che contengono e delle esalazioni dello stesso, necessitano di una approfondita manutenzione edile delle strutture poiché le zone più sommitali della vasca, esposte al bagno-asciuga del liquame, sono più facilmente sottoposte ad ammaloramenti e degrado delle superfici. Con l’intervento previsto, si procederà dunque, per entrambe le vasche alla esecuzione di attività di pulitura delle superfici interne al fine di rimuovere tutte le porzioni distaccate, al successivo ripristino volumetrico tramite idonee malte fibro-rinforzate ed all’applicazione finale di un rivestimento protettivo con resine antiacido. "A seguito di queste attività di ripristino – fanno sapere dalla società Cadf - si procederà all’installazione di copertura in plastica rinforzata con fibra di vetro anti-odore. Questo sistema di copertura permetterà il confinamento dei gas della vasca e sarà costituito da pannelli modulari bombati interbloccati tra loro, totalmente auto-portanti e che non corrodono, perciò ideali per questi ambienti ‘aggressivi’".

Infine il progetto prevede la completa sostituzione degli attuali parapetti in carpenteria fortemente intaccati dalle atmosfere aggressive di tali vasche con nuovi parapetti, anch’essi in plastica rinforzata con fibra di vetro Il progetto esecutivo di questi lavori presenta una spesa complessiva di circa 160mila euro. le attività inizieranno entro fine settembre , per concludersi entro il mese di novembre.