Depuratore Poggio Renatico: Mezzo Milione Investito per Sicurezza

E’ terminato l’intervento di Hera per il potenziamento del depuratore a Poggio Renatico. L’intervento di potenziamento e ammodernamento ha comportato un investimento di circa 500mila euro, permettendo ai reflui fognari, opportunamente trattati, di tornare in natura. I lavori, partiti lo scorso anno, infatti, hanno permesso di migliorare ulteriormente il trattamento a cui sono sottoposti i reflui in arrivo al depuratore e aumentarne la capacità depurativa così che si potrà allacciare anche la rete fognaria dell’abitato di Montalbano. L’intervento progettato e portato a termine da Hera va quindi a tutto beneficio della qualità ambientale dell’area coinvolta, migliorando il rendimento del sistema e garantendo anche una maggiore sicurezza dal punto di vista idraulico. L’opera è inserita nel Piano d’Ambito dei lavori concordati con Atersir, in coordinamento con l’Amministrazione comunale di Poggio Renatico. Lo studio idraulico della rete fognaria e degli impianti di sollevamento afferenti all’impianto poggese ha permesso di ottimizzare l’apporto di portata sia in tempo secco che in tempo di pioggia al depuratore stesso, grazie alla sostituzione di pompe presso alcune stazioni di sollevamento e alla verifica del corretto funzionamento del sistema di scolmatori della rete mista. Il rinnovo del depuratore ha riguardato fondamentalmente la sostituzione del sistema di trattamento iniziale di grigliatura, dove i reflui subiscono una prima sgrossatura, e di quello che si può definire il cuore di un depuratore a fanghi attivi, cioè il sistema di aerazione della fase ossidativa, rendendo il refluo in uscita, ancora più compatibile con l’ambiente. Ira è anche un impianto che risparmia energia grazie alla realizzazione di opere civili e idrauliche, la sostituzione di diverse macchine funzionali ai vari comparti impiantistici.

Laura Guerra