Depurazione fanghi, la proposta:: "No all’utilizzo di rifiuti speciali"

Poche righe, ma che potrebbero rivelarsi decisive per impedire l’insediamento nella campagna di Portoverrara, in via Bandissolo, una strada tra il territorio portuense e la frazione argentana di Bando, di un impianto di trasformazione dei fanghi da depurazione in fertilizzanti, da spandere in agricoltura, potenzialmente inquinanti. E’ la proposta di legge presentata dal deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti, depositata in Commissione agricoltura, alla Camera; se supererà questo primo passaggio, sarà calendarizzata dal Parlamento per l’eventuale approvazione, in modo da diventare legge nazionale. La modifica riguarda la legge del gennaio 1992: al punto 2, dopo "la tipologia di fanghi da utilizzare", si aggiunge: "che potranno provenire esclusivamente da industrie alimentari e di trasformazione agroalimentare, da allevamenti animali e comparti di lavorazione agricola, con l’esclusione su tutto il territorio nazionale di fanghi provenienti da industrie chimiche, farmaceutiche, metallurgiche, metalmeccaniche e di acque reflue e depurazione di insediamenti civili".

"Il progetto di legge – spiega il parlamentare Mauro Malaguti – costituirebbe un impedimento insuperabile per il conferimento di rifiuti speciali, ora autorizzati dalla legge regionale sui rifiuti". La modifica alla legge era stata auspicata dalla Regione, in particolare dal capogruppo Pd Marcella Zappaterra, ma anche dal vice presidente regionale nel corso di un’iniziativa pubblica ospitata a Festissima lo scorso fine settembre, oltre che dai consigli comunali dell’Unione Valli e Delizie e dal Comitato No Fanghi. Il tempo comincia a stringere, l’azienda bolognese intenzionata a insediarsi ha già investito un milione di euro, tra progetto e sito individuato in campagna, sta predisponendo le controdeduzioni, che dovrebbero arrivare sul tavolo della Regione in marzo o all’inizio della primavera. Ricordiamo che in Svizzera, Paesi Bassi e Belgio l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è già stato vietato. I fanghi di depurazione possono essere una risorsa per i suoli agricoli ma, a causa della loro potenziale contaminazione, sono considerati anche un pericolo. L’utilizzo dei fanghi di depurazione come fertilizzanti presenta alcune criticità per la presenza di composti organici nocivi: inquinanti organici persistenti; sostanze farmaceutiche; droghe d’abuso; metalli pesanti. Soprattutto in territori pianeggianti il rischio di contaminazione legato a un uso eccessivo di sostanze chimiche sintetiche, come lo smaltimento dei fanghi di depurazione e delle loro acque reflue, può portare fenomeni di tossicità.

Franco Vanini