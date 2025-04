Dermatite atopica, visite gratuite. Un successo la sensibilizzazione

Grande successo per l’iniziativa ‘Dalla parte della tua pelle’, giornata di sensibilizzazione sulla dermatite atopica organizzata dalla Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse a cui ha aderito anche l’unità operativa di Dermatologia dell’azienda ospedaliero-universitaria. Il reparto ha partecipato all’iniziativa offrendo, lo scorso 4 aprile, visite e consulti specialistici gratuiti alla cittadinanza. La risposta degli utenti è stata molto positiva, con tutte le visite disponibili che sono state prenotate.

"Siamo estremamente soddisfatti - ha dichiarato Alessandro Borghi, Direttore facente funzioni dell’unità operativa di Dermatologia – della forte adesione riscontrata. Questa iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità per informare i cittadini sulla natura di questa patologia e soprattutto sulle nuove prospettive terapeutiche a disposizione. Nella nostra unità operativa è attivo un ambulatorio specificamente dedicato alla gestione della dermatite atopica, dove i pazienti possono trovare un riferimento per una presa in carico allineata agli attuali standard terapeutici. Ci auguriamo che questa giornata possa aver accresciuto la consapevolezza della presenza, qui a Ferrara, di un centro di riferimento pronto ad offrire il supporto necessario alle persone che soffrono di questa patologia. Il successo dell’iniziativa, infatti, va oltre la singola giornata di consulti e mira a far sì che sempre più pazienti possano trovare a Ferrara un interlocutore adeguato per gestire al meglio la loro condizione e migliorare la loro qualità di vita".

La dermatite atopica è una patologia infiammatoria cronica della cute che può manifestarsi a tutte le età, frequentemente sin dall’infanzia. Essa si caratterizza per eruzioni eczematose – in particolare su volto, collo e regioni flessorie come le pieghe di gomiti e ginocchia – associate ad intenso prurito e talvolta dolore.