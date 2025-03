Derubano i clienti dell’autogrill, scoperti e arrestati dalla Polstrada

Nella mattinata di lunedì, due uomini di 56 e 60 anni, entrambi residenti a Napoli, a bordo di un’utilitaria, hanno messo a segno l’ennesimo colpo in un’area di servizio autostradale. A finire nel mirino in questo caso è stato l’autogrill Po est, lungo la A13 nel territorio ferrarese. Come da cliché, i due soggetti, individuate le vittime da depredare, si sono mimetizzati tra i clienti dell’autogrill, posizionandosi vicino ai malcapitati. Pronti ad agire, con destrezza sono riusciti a rubare il denaro dalle tasche e dai portafogli degli ignari clienti, il tutto in un brevissimo lasso di tempo. Immediatamente dopo aver compiuto il raid, i due sono usciti tranquillamente dall’esercizio commerciale e si sono allontanati dall’area di servizio a bordo dell’auto parcheggiata in posizione strategica per la fuga.

Un piano perfetto che però non ha fatto i conti con il fiuto degli investigatori. Ad osservare le azioni dei due e ad attenderli all’uscita dell’area di servizio c’erano gli agenti delle squadre di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale e della sottosezione autostradale di Bologna, impegnati in un servizio appositamente predisposto e finalizzato a contrastare il fenomeno dei furti nelle aree di servizio. Per i due soggetti, entrambi di origine algerina, è scattato così l’arresto per furto aggravato in concorso. Sono infine stati accompagnati in carcere.