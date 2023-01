Desiderio, ascolto e disponibilità Il viaggio dei Magi

Il racconto dell’Epifania descrive un cammino, un’uscita da una situazione iniziale conosciuta per inseguire una bellezza – la stella – che promette felicità – annuncia una nascita, una nuova vita. Il saper camminare, la capacità di mettersi in moto per inseguire una promessa di vita e salvezza è cosa non scontata. Nel rileggere il racconto, mi pare si possano riconoscere tre ingredienti fondamentali che hanno reso possibile e fruttuoso il peregrinare dei Magi. In prima battuta, il desiderio. Consultando il vocabolario etimologico ho trovato questa definizione: ‘Movimento della volontà verso una cosa che manca’. Per poter desiderare occorre quindi avere coscienza che qualcosa manca: vivere una tensione, un’inquietudine sana che chiede alla vita di essere realmente piena. Insieme a questo occorre anche la speranza di poter raggiungere ciò di cui si sente necessità. Se manca l’inquietudine o la speranza, il desiderio non si attiva. I Magi hanno saputo mettersi in moto per seguire una stella, certamente irraggiungibile ma indicatrice di un cammino. La promessa che portava con sé non ha trovato nei Magi delle persone arrese a una quotidianità grigia, adagiate in una realtà senza slanci; al contrario ha trovato in loro una capacità di inseguire la vera felicità. In seconda battuta, l’ascolto. I Magi arrivano a Gerusalemme e chiedono. Da soli non sarebbero riusciti a decifrare del tutto il messaggio celeste, hanno avuto bisogno di aiuto. Per fortuna non siamo soli sulla terra, non tutto è posto nelle nostre mani. L’aiuto reciproco non solo è importante, ma necessario: nessuno si salva da solo. In ultima battuta, la disponibilità. Cercavano un re, trovano un bambino adagiato in una mangiatoia. Se il loro cammino fosse partito da aspettative con i contorni delle pretese, forse non avrebbero accettato la grotta di Betlemme. Forse più che gioia avrebbero provato delusione. Invece si dimostrano capaci di meraviglia, sanno lasciarsi sorprendere dalla novità di un re povero tra i poveri, portatore di una logica completamente nuova. Per questo il viaggio giunge a buon fine, rendendoli capaci di tornare a casa ‘per un’altra strada’. A volte rischiamo di cercare partendo dalla pretesa di avere già deciso cosa vogliamo trovare. Questo chiude: o si trova quello che ci si aspetta, o si rifiuta, rinchiusi nell’indisponibilità a lasciarsi modificare lo sguardo. All’inizio di questo anno giunge l’invito a non smettere di camminare mossi dal desiderio di vita, aiutati dall’ascolto di compagni di viaggio, aperti alla disponibilità di lasciarsi cambiare.

Don Paolo Bovina