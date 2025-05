’Design e comunità’, il convegno Unife

Il ruolo del design come strumento per mettere in relazione le persone e per creare comunità che lavorino alle sfide sociali del presente. Sarà questo il tema al centro del Convegno “Design e comunità”, che si terrà oggi dalle 9.30 alle 17.30 in modalità streaming. L’iniziativa è promossa dal Corso di Design del Prodotto Industriale dell’Università di Ferrara, in collaborazione con l’Associazione per il disegno industriale Emilia-Romagna (ADI) e l’Associazione italiana design della comunicazione visiva (AIAP). Nel corso dell’evento si terranno due sessioni sui temi “Il Lavoro di relazione” (la mattina) e “Cultura e territorio” (il pomeriggio).