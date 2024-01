D’estate si parte con ’bob’, la bonifica degli ordigni

Statale 16 Adriatica, soldi e iter per realizzare la variante progettata da Anas. L’importo per i lavori è di 197.6 milioni di euro. Il tracciato sarà con una corsia per ogni senso di marcia da 3,75 metri e banchine laterali da 1,50 metri, per una larghezza complessiva di 10,50 metri. L’iter di gara si concluderà intorno a fine estate.

L’aggiudicatario dell’appalto entro l’anno. Da lì scatteranno i 90 giorni per redigere il progetto esecutivo e subito dopo avviare i lavori. Facendo un po’ di conti, le ruspe si metteranno in moto alla fine di quest’anno. Al netto di ricorsi e controricorsi. Ma ci si metterà in moto anche prima in realtà. Alcuni interventi propedeutici per l’esecuzione dei lavori saranno messi in campo già durante l’estate. Un esempio, la cosiddetta ‘Bob’ (bonifica dagli ordigni bellici) che si deve fare ogni volta che si realizza un’infrastruttura in nuova sede cioè dove prima non c’era nulla, solo campagna.

Il lavori di realizzazione della variante di Argenta alla statale 16 Adriatica costituiscono lo stralcio 1 di un ampio intervento di ammodernamento nel tratto compreso tra l’innesto con la strada statale 495 e Ponte Bastia, intervento che è stato strutturato in una serie di lotti. Il bando di gara per appalto integrato (viene mandato in gara il progetto definitivo e sarà poi l’appaltatore a redigere il progetto esecutivo), che ha come oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori dallo svincolo di Argenta a Lavezzola (Conselice), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre dello scorso anno con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione/offerta fissata al 1° dicembre sempre del 2023. La conclusione del procedimento di gara è prevista in nove mesi. Per il completamento della progettazione esecutiva a cura dell’impresa aggiudicataria, sono previsti 90 giorni. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è pari a 1375 giorni.

L’opera completerà la variante alla statale 16 in corrispondenza dell’abitato di Argenta consentendo di realizzare una direttrice preferenziale per i traffici di attraversamento e di migliorare le condizioni di accessibilità dei centri abitati, attualmente interessati da un traffico di scorrimento particolarmente rilevante. La variante si inserisce nel territorio andandosi ad unire alla rete a partire dall’attuale innesto con la Provinciale 48 per Portomaggiore, a ridosso del Comune di Argenta. L’innesto viene riprogettato con un nuovo svincolo a livelli sfalsati. Il nuovo tracciato prosegue per 8 chilometri attraversando i territori dei Comuni di Argenta e Alfonsine, fino a riconnettersi nuovamente alla statale 16 in prossimità dell’abitato di Lavezzola, nel comune di Conselice. L’intervento prevede tre svincoli a livelli sfalsati, svincolo di via del Fitto (inizio intervento), svincolo di San Biagio e con la statale 16 (fine intervento). L’opera di maggiore importanza è il viadotto sul Fiume Reno, della lunghezza complessiva di 680 metri, costituito da dieci campate con impalcato a struttura mista acciaio-calcestruzzo. Sono previste opere minori di ’scavalco’ sia della viabilità esistente che dei canali, sottopassi pedonali e ciclopedonali.

