Destinazione Romagna: "Bene la rielezione di Vitali"

"Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per la rielezione di Gianfranco Vitali, all’interno della cabina di regia di Destinazione Turistica Romagna in qualità di coordinatore – dicono all’unisono Marco Amelio e Davide Urban, rispettivamente presidente provinciale e direttore generale di Confcommercio Ferrara –. Una elezione che ribadisce il valore del nostro sistema in ambito regionale. Il turismo è un asset fondamentale per il tessuto economico dalla città alla costa. La presenza di Confcommercio all’interno di Destinazione Romagna consente al nostro sistema di poter crescere e stabilizzare la sua presenza nel circuito turistico regionale".

L’incarico a partire dal 1° gennaio 2025, sarà di durata triennale. Gianfranco Vitali è presidente della delegazione Confcommercio a Comacchio e presidente regionale Faita Federcamping. E’ alla sua terza conferma in qualità di coordinatore.

Destinazione Turistica Romagna: è un ente pubblico, comprende le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il suo ruolo è il marketing turistico di tutta l’area sui mercati turistici italiano ed internazionale. La destinazione nei primi 10 mesi del 2024 ha totalizzato 29 milioni di presenze turistiche + 2,4% rispetto al 2023, la provincia di Ferrara 2,6 milioni, +1,4%.