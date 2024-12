Destinazione Romagna, tre nomine nel cda

Fabio Tosi (consigliere provinciale con delega al Turismo e marketing territoriale), Matteo Fornasini (assessore al Turismo del Comune di Ferrara) e Emanuele Mari (assessore con pari delega del Comune di Comacchio), sono stati eletti nel consiglio di amministrazione della Destinazione turistica Romagna.

I loro nomi erano stati candidati in rappresentanza del territorio estense dal presidente della Provincia, Daniele Garuti, lo scorso 10 dicembre, in vista del Cda dell’organismo regionale per le politiche a sostegno del turismo per le province di Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, riunitosi a Rimini per il rinnovo delle cariche. "Ringrazio il presidente per la fiducia – è il commento di Tosi dopo l’elezione – e metterò a frutto l’esperienza amministrativa di questi anni al servizio dell’intero territorio provinciale".